0

Роберто Карлос попробовал национальную кухню Казахстана

Роберто Карлос попробовал национальную кухню Казахстана

Легендарный футболист сборной Бразилии посетил Алматы в рамках матча «Кайрат» – «Реал Мадрид». Компания 1XBET, амбассадором которой является Роберто Карлос, организовала для него визит в один из популярных ресторанов города. Бывший игрок мадридского клуба поднялся на Кок-Тобе, где насладился национальными казахскими блюдами с видом на город и горы.

Роберто тепло отозвался о вкусе национальной кухни — особенно ему понравился плов. Казахстанская интерпретация центральноазиатского блюда пришлась по душе легендарному футболисту.

Не прошёл бразилец и мимо главного блюда Казахстана — бешбармака. Карлос отметил, что раньше уже пробовал конину, но само блюдо попробовал впервые.

А напоследок футболисту предложили курт — традиционную закуску, которая вызвала у него яркие эмоции и живой интерес.

Ещё больше видео о поездке Роберто Карлоса в Алматы можно увидеть на странице 1XBET в Instagram. В них Карлос поделился мнением о лучших игроках, с которыми ему посчастливилось сыграть, а также послушал казахские музыкальные хиты и поразгадывал достопримечательности Казахстана в сравнении с похожими местами по миру. Помимо множества видео на странице 1XBET проводится розыгрыш футболок с автографом легендарного футболиста. 

Легендарный футболист также представляет громкую акцию «Автобум. 3-й сезон» от 1XBET. Участвуй и выиграй один из пяти новеньких автомобилей — до конца акции осталось совсем немного!

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч «Кайрат» – «Пафос»
17 октября, 11:00
Кайрат поднимется в таблице: прогноз аналитиков
16 октября, 12:15
Букмекер вернул клиентам 34 миллиона тенге по «Ставке без риска» с матча «Кайрат» – «Реал»
14 октября, 13:11
Almaty Open 250. Что нам ждать от турнира?
10 октября, 07:36
Чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова запускает новое шоу на YouTube
18 октября, 11:12
Казахстан – Лихтенштейн. Болеем за наших вместе с партнером
8 октября, 08:25
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Казахстан – Лихтенштейн
7 октября, 09:25
Официальный беттинг-партнер серии ATP Challenger Tour // 1XBET и Айгерим раздают билеты на Almaty Open
3 октября, 14:38
Акция к UFC 314
2 октября, 11:01
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Барселона – ПСЖ
30 сентября, 14:46