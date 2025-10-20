Роберто Карлос попробовал национальную кухню Казахстана

Легендарный футболист сборной Бразилии посетил Алматы в рамках матча «Кайрат» – «Реал Мадрид». Компания 1XBET, амбассадором которой является Роберто Карлос, организовала для него визит в один из популярных ресторанов города. Бывший игрок мадридского клуба поднялся на Кок-Тобе, где насладился национальными казахскими блюдами с видом на город и горы.

Роберто тепло отозвался о вкусе национальной кухни — особенно ему понравился плов. Казахстанская интерпретация центральноазиатского блюда пришлась по душе легендарному футболисту.

Не прошёл бразилец и мимо главного блюда Казахстана — бешбармака. Карлос отметил, что раньше уже пробовал конину, но само блюдо попробовал впервые.

А напоследок футболисту предложили курт — традиционную закуску, которая вызвала у него яркие эмоции и живой интерес.

