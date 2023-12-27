Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат выглядел превосходно»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Белал Мухаммад прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Стивеном Томпсоном.

«Он выглядел превосходно, когда вышел на ринг. Я всегда говорил о необходимости подойти к бою с «Вандербоем» именно так. Нельзя просто стоять и драться с ним в ударке.

Этот поединок показал мне другую сторону Шавката. Он доказал, что у него не только физические способности, но и ум. Он не просто стремится к схватке, он адаптируется, разрабатывает стратегию и следует плану. Да, «Вандербой» продержался в первом раунде, защищаясь от нескольких атак, но Шавкат не унывал. Это свидетельствует о его преданности плану и стратегии боя. Я считаю, что это была значительная победа для него и признание его мастерства.

Но все равно, я побил «Вандербоя» два года назад, и я все так же считаю, что он не должен перепрыгнуть через меня в очереди. Я говорю всем: «Пусть он подождет. Дайте мне сразиться с Леоном, а затем пусть он выходит на бой с победителем», – отметил Мухаммад.

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