Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о гонораре за бой с Томпсоном:

«Если честно, та информация недостоверна. Скажу, что заработал больше, чем писали. Не буду говорить, сколько. По контракту, не могу говорить. Зачем вам считать мои деньги?»

Напомним, что Рахмонов сумел задушить Томпсона.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий