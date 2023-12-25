Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о гонораре за бой с Томпсоном:

«Если честно, та информация недостоверна. Скажу, что заработал больше, чем писали. Не буду говорить, сколько. По контракту, не могу говорить. Зачем вам считать мои деньги?»

Напомним, что Рахмонов сумел задушить Томпсона.

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