1

СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч «Реал Мадрид» – «Барселона»

«Реал Мадрид» – «Барселона» 

Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и вернуть   бонусы в случае проигрыша команды. 

Чтобы участвовать в акции «СТАВКА БЕЗ РИСКА», необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на П1, Х, П2 по линии или live. Участвуют только ставки, сделанные на основное время матчей, которые размещены на странице акции.

Если участник сделает несколько ставок на одно акционное событие, то только первое из них  будет считаться как «СТАВКА БЕЗ РИСКА». То есть, если первая ставка проиграет, вы получите сумму возврата в виде промокода, равной сумме проигранной ставки, но не более 20 000 тенге. В случае если первая ставка на акционное событие выиграет, бонус не будет начислен.

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Первое Эль-Класико сезона
сегодня, 12:16
Роберто Карлос попробовал национальную кухню Казахстана
20 октября, 08:40
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч «Кайрат» – «Пафос»
17 октября, 11:00
Кайрат поднимется в таблице: прогноз аналитиков
16 октября, 12:15
Букмекер вернул клиентам 34 миллиона тенге по «Ставке без риска» с матча «Кайрат» – «Реал»
14 октября, 13:11
Almaty Open 250. Что нам ждать от турнира?
10 октября, 07:36
Чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова запускает новое шоу на YouTube
18 октября, 11:12
Казахстан – Лихтенштейн. Болеем за наших вместе с партнером
8 октября, 08:25
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Казахстан – Лихтенштейн
7 октября, 09:25
Официальный беттинг-партнер серии ATP Challenger Tour // 1XBET и Айгерим раздают билеты на Almaty Open
3 октября, 14:38