Первое Эль-Класико сезона

Мадридский «Реал» и «Барселона» сойдутся в борьбе за важные три очка в Ла Лиге 26 октября в 20:15. Обе команды традиционно заряжены на победу, но у кого же больше шансов на успех? Разобраться в этом поможет компания 1XBET.

Если взглянуть на турнирные графики, кажется, что силы соперников абсолютно равны. Однако стоит копнуть глубже — и становятся заметны как сильные стороны, так и проблемные зоны каждой команды.

«Реал Мадрид» чувствует себя немного увереннее в чемпионате: команда выиграла восемь матчей и потерпела лишь одно поражение — от «Атлетико».
«Барселона» же имеет одну ничью и семь побед, набрав 22 очка против 24 у столичного клуба. Тем не менее, последний матч в Лиге чемпионов добавил каталонцам уверенности — они разгромили соперника дома со счётом 6:1, причём не самым оптимальным составом.
«Реал» же провёл напряжённую домашнюю встречу с «Ювентусом», которая, очевидно, потребовала больших физических затрат из-за интенсивного стиля игры туринцев.

Говоря о кадровых потерях, «Барселона» здесь уступает многим топ-клубам Европы. У «блаугранас» вне игры сразу несколько ключевых футболистов: Рафинья, Гави, Левандовски, Ольмо и Тер Штеген.
У «Реала» также есть травмированные, но их потери менее критичны: Алаба, Карвахаль, Себальос, Менди и Рюдигер с большой вероятностью пропустят воскресный матч, однако замена им найдена.

Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и будут стремиться к победе. Однако стоит отметить, что «Реал» играет дома, а «Барселоне» предстоит выйти на поле под рев многотысячной толпы соперников. Именно поэтому аналитики 1XBET считают фаворитом мадридцев, оценивая шансы каталонцев на победу в 30%.

Наш прогноз: победа «Барселоны». Учитывая нынешнюю форму команды, можно предположить, что «Реалу» будет непросто, и королевский клуб может уступить свой статус лидера.
Ожидаемый счёт — 1:2 в пользу гостей.

