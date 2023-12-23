Стивен Томпсон о поражении Рахмонову: «Я вышел из боя почти невредимым, за исключением перелома ступни»

Боец UFC Стивен Томпсон высказался о своем поражении от Шавката Рахмонова:

— Очевидно, все пошло не так, как я хотел, и именно поэтому вы всегда должны следовать плану, ребята. Я не следовал своему плану. В этом моя ошибка. Вот, что происходит, когда вы не следуете геймплану — вас сабмитят во втором раунде. Я вышел из боя почти невредимым, за исключением того факта, что я, судя по всему, получил перелом ступни, когда пробивал ногой в корпус и попал прямо в локоть. Не бейте своих оппонентов ногами в локоть, это отстой»

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