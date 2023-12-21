Алекс Волкановски: «Перевести Вондербоя было очень сложно, но Шавкат был очень настойчив»

Алекс Волкановски прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Стивеном Томпсоном.

«У Шавката серьезные навыки в грэпплинге и борьбе. Но я все же предполагал, что ему будет сложно с работой ног – и Вондербой очень здорово работал в этом плане. Но потом он был зажат в клетке. Шавкат – очень жесткий парень, стойкий чувак. Он шел вперед, ловил в клинче, пытался перевести. Некоторые эпизоды, когда Вондербой оборонялся от тейкдаунов, были очень классные. Просто, как только он оказался на земле, подняться было очень-очень сложно.

Перевести Вондербоя было очень сложно, но Шавкат был очень настойчив. Перевел его и одержал победу. Он продемонстрировал всесторонний арсенал навыков. Да мы и так знали, что у Шавката он был. Я думаю, что для Шавката вечер был бы жесткий, если бы он его не перевел, но он его перевел и сделал свою работу, так что отдаю ему должное», – сказал Волкановски.

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