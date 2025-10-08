Чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова запускает новое шоу на YouTube
Айгерим Абилкадирова, спортсменка, фотомодель, актриса и амбассадор бренда 1XBET, пробует себя в большом теннисе. Новое шоу на YouTube покажет путь Айгерим к ее новой цели – принять участие в профессиональном турнире большого тенниса. Шоу выйдет на канале Айгерим и будет состоять из 20 серий.
Первые 2 серии шоу “Айгерим в большом теннисе” уже доступны на канале Setanta Tennis. В них вы увидите первые тренировки Айгерим и услышите советы от сертифицированного тренера.
Запуск шоу посвящен старту самого большого в этом году в Казахстане теннисного турнира ATP-250 Almaty Open, который пройдет с 11 по 19 октября на кортах Almaty Arena. Айгерим и 1XBET приглашают вас присоединиться к просмотру этого турнира и болеть за наших спортсменов вместе!
