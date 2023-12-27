Рахмонов о том, почему вышел на бой с Томпсоном с травмой: «Соперник был, с которым можно было подраться»

Шавкат Рахмонов рассказал, почему вышел на бой со Стивеном Томпсоном с травмой лодыжки.

— Почему не отказался от боя?

— Соперник был, с которым можно было подраться. Если бы борец был, если бы много боролись, я бы, наверное, не смог. Как только меня взяли бы, нога, эти связки, травма сразу дала бы о себе знать. Забинтовали, чтобы нога не дергалась, тоже мало двигался, чтобы туда меньше нагрузка была. Чисто свой план сделал и все, – сказал Рахмонов.

Напомним, в бою с Томпсоном Рахмонов одержал свою шестую победу в UFC (все – досрочно). Томпсон впервые проиграл сабмишеном в UFC.

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