Букмекер вернул клиентам 34 миллиона тенге по «Ставке без риска» с матча «Кайрат» – «Реал»

Матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» стал рекордным по интересу болельщиков во многих показателях: количество зрителей, борьба за дефицитные билеты на стадион, аудитория на трансляции. Но также этот матч стал рекордным по количеству ставок среди клиентов 1XBET в рамках Лиги Чемпионов 2025/26. Чтобы поддержать болельщиков Кайрата, компания 1XBET запустила акцию “Ставка без риска ”, которой воспользовались почти 10 тысяч пользователей платформы, а возвраты по ставкам с матча составили более 34 миллионов тенге .

Общее же количество ставок на матч Кайрат – Реал, включая и “Ставки без риска”, составило более 140 тысяч прогнозов, что стало рекордным показателем среди казахстанской аудитории за сезон Лиги Чемпионов 2025/26.



Чтобы поддержать интерес болельщиков, 1XBET продолжает акцию “Ставки без риска” и на следующий матч Кайрата, где алматинцам будет противостоять кипрский Пафос. Матч пройдет 21 октября на Центральном стадионе Алматы. Болеем за наших вместе!