0

Букмекер вернул клиентам 34 миллиона тенге по «Ставке без риска» с матча «Кайрат» – «Реал»

Матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» стал рекордным по интересу болельщиков во многих показателях: количество зрителей, борьба за дефицитные билеты на стадион, аудитория на трансляции. Но также этот матч стал рекордным по количеству ставок среди клиентов 1XBET в рамках Лиги Чемпионов 2025/26. Чтобы поддержать болельщиков Кайрата, компания 1XBET запустила акцию “Ставка без риска”, которой воспользовались почти 10 тысяч пользователей платформы, а возвраты по ставкам с матча составили более 34 миллионов тенге.

Общее же количество ставок на матч Кайрат – Реал, включая и “Ставки без риска”, составило более 140 тысяч прогнозов, что стало рекордным показателем среди казахстанской аудитории за сезон Лиги Чемпионов 2025/26.


Чтобы поддержать интерес болельщиков, 1XBET продолжает акцию “Ставки без риска” и на следующий матч Кайрата, где алматинцам будет противостоять кипрский Пафос. Матч пройдет 21 октября на Центральном стадионе Алматы. Болеем за наших вместе!

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Almaty Open 250. Что нам ждать от турнира?
10 октября, 07:36
Чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова запускает новое шоу на YouTube
18 октября, 11:12
Казахстан – Лихтенштейн. Болеем за наших вместе с партнером
8 октября, 08:25
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Казахстан – Лихтенштейн
7 октября, 09:25
Официальный беттинг-партнер серии ATP Challenger Tour // 1XBET и Айгерим раздают билеты на Almaty Open
3 октября, 14:38
Акция к UFC 314
2 октября, 11:01
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Барселона – ПСЖ
30 сентября, 14:46
Роберто Карлос встретился с фанатами в Алматы
30 сентября, 11:20
Казахстанская федерация футбола и их партнер открыли футбольное поле в городе Костанай
29 сентября, 14:15
Топ-5 фактов которые могут сыграть в пользу Кайрата
26 сентября, 11:20