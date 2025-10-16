0

Кайрат поднимется в таблице: прогноз аналитиков

Эмоции после матча «Кайрата» против мадридского «Реала» ещё не улеглись, а нас уже ждёт новая порция лигочемпионских страстей. Алматинцы примут кипрский «Пафос» на Центральном стадионе. Это третья игра «Кайрата» в групповом этапе — и одна из немногих, где команда имеет реальные шансы на победу. Эксперты компании 1XBET проанализировали предстоящую встречу и поделились прогнозом на матч.

Что представляет собой «Пафос»?

Клуб из Кипра был основан в 2014 году, но за короткое время стал одной из сильнейших команд страны. Главный козырь «Пафоса» — опытные игроки, решившие завершить карьеру под тёплым средиземноморским солнцем. Среди них — всем известный Давид Луиз и хорватская звезда Оршич.

Общая стоимость состава оценивается примерно в 26 миллионов евро, что вдвое выше, чем у «Кайрата» (около 13 миллионов). При этом киприоты — действующие чемпионы Кипра и обладатели национального кубка.

Алматинцы провели достойный матч против «Реала», пропустив единственный гол с пенальти уже в первом тайме. Итоговый счёт не отражает того, насколько уверенно действовала команда.

«Пафос» же в предыдущем туре проиграл «Баварии» 1-5, пропустив четыре мяча за первый тайм. Тем не менее киприоты имеют 1 очко благодаря ничьей с «Олимпиакосом» — соперником, с которым «Кайрату» ещё предстоит сыграть в Алматы. У казахстанского клуба пока в активе лишь один забитый мяч (в Лиссабоне).

Прогноз от 1XBET: победа «Кайрата». По мнению аналитиков, «Пафос» не выглядит грозным соперником. Его уровень сравним с командами вроде КУПС или «Слована», но явно ниже, чем у «Селтика».

На домашнем поле «Кайрат» традиционно играет агрессивно и редко позволяет соперникам забить. К тому же в строй возвращаются ключевые игроки — Анарбеков и Заруцкий. Это серьёзное усиление, особенно на фоне того, что молодому вратарю Шерхану Калмурзе, защищавшему ворота в последних матчах, пока не хватает опыта. Возвращение основных голкиперов придаст уверенности защите и добавит команде стабильности.

Для болельщиков «Кайрата» компания 1XBET запустила акцию «Ставка без риска». Сделай прогноз на матч «Кайрат» — «Пафос» и получи повышенный возврат ставки в случае неудачного исхода — до 50 000 кэшбеком!

Билеты на игру можно приобрести в приложении «Кайрат», а также выиграть их в Telegram-боте или на странице 1XBET в Instagram. Испытай удачу и получи возможность увидеть матч Лиги чемпионов на Центральном стадионе в Алматы!

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Букмекер вернул клиентам 34 миллиона тенге по «Ставке без риска» с матча «Кайрат» – «Реал»
14 октября, 13:11
Almaty Open 250. Что нам ждать от турнира?
10 октября, 07:36
Чемпионка Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова запускает новое шоу на YouTube
18 октября, 11:12
Казахстан – Лихтенштейн. Болеем за наших вместе с партнером
8 октября, 08:25
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Казахстан – Лихтенштейн
7 октября, 09:25
Официальный беттинг-партнер серии ATP Challenger Tour // 1XBET и Айгерим раздают билеты на Almaty Open
3 октября, 14:38
Акция к UFC 314
2 октября, 11:01
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Барселона – ПСЖ
30 сентября, 14:46
Роберто Карлос встретился с фанатами в Алматы
30 сентября, 11:20
Казахстанская федерация футбола и их партнер открыли футбольное поле в городе Костанай
29 сентября, 14:15