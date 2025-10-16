Кайрат поднимется в таблице: прогноз аналитиков

Эмоции после матча «Кайрата» против мадридского «Реала» ещё не улеглись, а нас уже ждёт новая порция лигочемпионских страстей. Алматинцы примут кипрский «Пафос» на Центральном стадионе. Это третья игра «Кайрата» в групповом этапе — и одна из немногих, где команда имеет реальные шансы на победу. Эксперты компании 1XBET проанализировали предстоящую встречу и поделились прогнозом на матч.

Что представляет собой «Пафос»?

Клуб из Кипра был основан в 2014 году, но за короткое время стал одной из сильнейших команд страны. Главный козырь «Пафоса» — опытные игроки, решившие завершить карьеру под тёплым средиземноморским солнцем. Среди них — всем известный Давид Луиз и хорватская звезда Оршич.

Общая стоимость состава оценивается примерно в 26 миллионов евро, что вдвое выше, чем у «Кайрата» (около 13 миллионов). При этом киприоты — действующие чемпионы Кипра и обладатели национального кубка.

Алматинцы провели достойный матч против «Реала», пропустив единственный гол с пенальти уже в первом тайме. Итоговый счёт не отражает того, насколько уверенно действовала команда.

«Пафос» же в предыдущем туре проиграл «Баварии» 1-5, пропустив четыре мяча за первый тайм. Тем не менее киприоты имеют 1 очко благодаря ничьей с «Олимпиакосом» — соперником, с которым «Кайрату» ещё предстоит сыграть в Алматы. У казахстанского клуба пока в активе лишь один забитый мяч (в Лиссабоне).

Прогноз от 1XBET: победа «Кайрата». По мнению аналитиков, «Пафос» не выглядит грозным соперником. Его уровень сравним с командами вроде КУПС или «Слована», но явно ниже, чем у «Селтика».

На домашнем поле «Кайрат» традиционно играет агрессивно и редко позволяет соперникам забить. К тому же в строй возвращаются ключевые игроки — Анарбеков и Заруцкий. Это серьёзное усиление, особенно на фоне того, что молодому вратарю Шерхану Калмурзе, защищавшему ворота в последних матчах, пока не хватает опыта. Возвращение основных голкиперов придаст уверенности защите и добавит команде стабильности.

Для болельщиков «Кайрата» компания 1XBET запустила акцию «Ставка без риска». Сделай прогноз на матч «Кайрат» — «Пафос» и получи повышенный возврат ставки в случае неудачного исхода — до 50 000 кэшбеком!

Билеты на игру можно приобрести в приложении «Кайрат», а также выиграть их в Telegram-боте или на странице 1XBET в Instagram. Испытай удачу и получи возможность увидеть матч Лиги чемпионов на Центральном стадионе в Алматы!