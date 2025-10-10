Almaty Open 250. Что нам ждать от турнира?

Алматинские фанаты тенниса и просто неравнодушные ждут начала ставшего классикой турнира ATP 250 в Казахстане. Как и год назад, он пройдет в стенах Almaty Arena , которая готова принять около 36 000 зрителей в последние три дня чемпионата. Какие теннисисты порадуют местную публику? Кто главный фаворит? А также какие прогнозы на турнир дают аналитики 1XBET?

В 2025 году турнир посетят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Бублик, Флавио Коболли, Габриэль Диалло и другие. Игроки из топ-20 уже ожидают начала. Для некоторых этот чемпионат может стать прекрасной возможностью закрепиться в мировом рейтинге и попасть на итоговый турнир ATP в Турине.

Кто же является главным фаворитом на чемпионство в Алматы? Нельзя пройти мимо Карена Хачанова, ставшего победителем прошлогоднего соревнования. 10-й номер мирового рейтинга с радостью приезжает в Казахстан и всегда лестно отзывается о местной публике и организаторах. Вероятно, и в нынешнем году эта тенденция может повториться. Позитивный Карен Хачанов идёт за второй подряд «тарелкой победителя».

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев также решил провести время на алматинских кортах. Полуфиналист турнира Astana Open 500 2022 года стремится подняться в рейтинге и вернуться в топ-10. Получится это у Даниила или нет — узнаем уже 19 октября в Алматы.

Но все взоры были направлены на любимца местной публики — Александра Бублика. Эксцентричный теннисист стал одним из лучших игроков этого сезона, победив на четырёх турнирах — столько же, сколько за всю предыдущую карьеру. Александр не только один из триумфаторов года, но и рекордсмен: он выходил в финалы турниров на всех покрытиях (трава, грунт и хард). Было бы особенно приятно увидеть пятый титул Бублика именно на родной арене в Алматы, но, к сожалению, Александр получил обидную травму. После триумфа в китайском городе Ханчжоу, теннисист отправился на выступление на ATP в Шанхае, где полученная им ранее травма дала о себе знать. Бублик пропустит домашний турнир, чем явно испортил настроение своим фанатам.

Главным фаворитом по версии 1XBET считается Карен Хачанов. Его победу оценивают в 32%, тогда как на триумф Даниила Медведева дают 26%. Психологическое состояние Даниила — загадка для судей, соперников и болельщиков. Если россиянин спокоен — он фаворит любого турнира. Но букмекеры не верят в его стабильность и поэтому отдают первую строчку его соотечественнику Хачанову.

