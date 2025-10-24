0

Казахстанская чемпионка покоряет Америку

Айгерим Абилкадирова выиграла титул Miss Glamour Model на международном конкурсе в Майами

Айгерим Абилкадирова – амбассадор бренда 1XBET, чемпионка Азии по дзюдо, 11-кратная чемпионка Республики Казахстан, первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане покорила Америку и получила сразу несколько уникальных достижений. Спортсменка выиграла международный кубок PanaAmerica Miami Open  по дзюдо, завоевала две золотые медали на международном турнире Brazilian Jiu-Jitsu Championship, выиграв сразу в двух дивизионах. А еще стала обладательницей титула Вице-Мисс, а также победила в номинации Miss Glamour Model на международном конкурсе красоты Miss World International 2025 который проходил в Майами (США). 

Об этом Айгерим Абилкадирова сообщила в своем Instagram. Теперь в планах Айгерим выступать на международных соревнованиях в составе американского клуба борьбы Ki-itsu-Sai, с которым она заключила контракт. А еще она подписала контракт с американским модельным агентством и планирует активно работать и сниматься в США. 

Кроме того, Айгерим Абилкадирова продолжает свою подготовку к турниру по большому теннису и уже к концу года она планирует выйти на корт и побороться за награды. Видео подготовки спортсменки можно посмотреть на YouTube-канале @SetantaSportsTennis.

