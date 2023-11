Шавкат Рахмонов установил новый рекорд в UFC

Ирландский обозреватель MMA Энди Хики представил любопытную статистику непобежденных бойцов UFC.

Выяснилось, что на данный момент в UFC есть 15 не знающих поражений бойцов, проведших как минимум пять поединков в промоушене и из них лишь двое бойцов имеют стопроцентный показатель досрочных побед — это казахстанец Шавкат Рахмонов и бразилец Жаилтон Алмейда.

There is currently 15 fighters in the UFC with an undefeated record in the promotion after 5+ bouts.



Jailton Almeida & Shavkat Rakhmonov are the only two with a 100% finish rate. pic.twitter.com/JH0eRro99f