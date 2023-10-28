Шавкат Рахмонов начал сбор в американском зале Kill Clif

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов начал подготовку к бою со Стивеном Томпсоном в американском зале Kill Cliff.

В этом зале в пригороде Майами Шавкат готовился ко всем своим четерем боям в Америке: в итоге Рахмонов победил Мишеля Празереса, Нила Магни, Карлстона Харриса и Джеффа Нила.

Напомним, бой против Стивена Томпсона пройдет 16 декабря на UFC 296. 

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