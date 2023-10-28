Тренер Рахмонова о бойцовском IQ Шавката: «Если сравнивать с Чимаевым, то у Шавката на другом уровне»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Главный тренер команды Dar Team Азиз Разыев сравнил Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Если сравнивать их с Чимаевым, то у Шавката бойцовский IQ на другом уровне. Он думающий боец, и он разнообразен во всех аспектах. На всех этажах умеет работать»

Напомним, свой следующий бой в UFC Шавкат Рахмонов (17-0) проведет 16 декабря: на турнире UFC 296 он сразится с американским файтером Стивеном Томпсоном (17-6-1).

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