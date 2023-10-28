Тренер Рахмонова о титульном бое Рахмонова: «Иншаллах, на следующий год»

Главный тренер команды Dar Team Азиз Разыев, который работает с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, рассказал о титульных планах своего спортсмена:

«Сейчас у Шавката будет очень интересный бой, и это одна из его заявок на претендентский бой.

Сейчас рейтинги поменялись, он стал пятым номером. Мы не удивляемся, что в UFC иногда и десятый номер может драться за чемпионский титул, поэтому Шавкат — ну, в этом году, наверное, вряд ли, а на следующий год, Иншаллах, если пройдет, я думаю, всё будет хорошо»

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»