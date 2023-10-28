Тренер Рахмонова о титульном бое Рахмонова: «Иншаллах, на следующий год»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Главный тренер команды Dar Team Азиз Разыев, который работает с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, рассказал о титульных планах своего спортсмена:

«Сейчас у Шавката будет очень интересный бой, и это одна из его заявок на претендентский бой.
Сейчас рейтинги поменялись, он стал пятым номером. Мы не удивляемся, что в UFC иногда и десятый номер может драться за чемпионский титул, поэтому Шавкат — ну, в этом году, наверное, вряд ли, а на следующий год, Иншаллах, если пройдет, я думаю, всё будет хорошо»

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