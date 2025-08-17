Битва титанов и сражение обладателей еврокубков. Аналитика Olimpbet на матчи первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» и «Челси» – «Кристал Пэлас»

Английская Премьер-лига. Первый тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 17 августа, 20:30 (время Астаны).

Стартовый тур АПЛ – и сразу же мощнейшее противостояние, особенно интересное любителям футбола со стажем: «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала».

Эксперты Olimpbet отдают серьезное предпочтение в этой паре «канонирам», несмотря на то, что хозяевами поля будут «красные дьяволы». Шансы лондонцев на победу оцениваются почти в два раза выше.

К сожалению, уже достаточно давно оба этих английских гранда не блещут результатами. «Оружейникам» постоянно чего-то неуловимого не хватает для завоевания чемпионского титула.

Манкунианцы же в последние годы периодически добиваются успеха в кубковых турнирах, а вот в национальном первенстве МЮ уже на протяжении четырех лет не могут стать призерами. А минувший сезон в АПЛ вообще стал самым провальным для «красных дьяволов» за все время существования Премьер-лиги – 15-е место в итоговой турнирной таблице.

Но, как ни странно, «Юнайтед» не проиграли ни одного очного матча «оружейникам» в 2025-м году. Их было два, и оба завершились вничью 1:1. И если в чемпионате соперники просто поделили очки, то в 1/32 финала Кубка Англии манкунианцы отпраздновали победу в серии пенальти. Правда, до этого «Арсенал» выиграл у «красных дьяволов» четыре раза подряд.

В межсезонье обе команды заметно освежили свои составы, попрощавшись со многими ветеранами. Этим летом из МЮ ушли Виктор Линделеф, Кристиан Эриксена, а Джонни Эванс вовсе завершил карьеру. За «канониров» больше не будут выступать Жоржиньо, Томас Парти, Маркиньос, Киран Тирни.

Приобретения у английских грандов тоже довольно серьезные, но многим из них предстоит проделать сложнейшую работу по адаптации в английском футболе, так как у этих футболистов еще не было опыта выступления в АПЛ.

Но как раз одного из летних новичков лондонцев аналитики Olimpbet считают главным претендентом на забитый мяч в этой игре. А именно – пришедшего из лиссабонского «Спортинга» шведского форварда с венгерскими корнями Виктора Дьекереша.

«Челси» – «Кристал Пэлас». 17 августа, 18:00.

Редкий тур АПЛ обходится без лондонского дерби, в новом сезоне первое из них состоится уже в самом начале чемпионата – «Челси» против «Кристал Пэлас».

Эксперты Olimpbet видят безоговорочными фаворитами этого спора соседей «аристократов», полагая, что у них примерно столько же шансов победить с перевесом в два мяча, сколько у «орлов» просто не проиграть.

Да, «Челси» будет играть дома, при своих болельщиках, причем в ранге действующего победителя Клубного чемпионата мира. Но ведь и соперник у «синих» непростой, проводящий лучший год жизни в своей 120-летней клубной истории.

Так что это будет не простое выяснение отношение двух столичных команд, а схватка обладателей еврокубков – Лиги Европы и Лиги конференций соответственно. Кроме того, всего за неделю до дерби с «аристократами» «стекольщики» завоевали еще и Суперкубок Англии, победив по пенальти чемпиона АПЛ «Ливерпуль».

Тем не менее аналитики Olimpbet почти не верят в успех «Кристал Пэлас», полагая, что «Челси» способен забить в каждом из таймов.

А наиболее вероятными авторами голов они называют сплошь игроков команды хозяев: Жуана Педро, Коула Палмера, Лиама Делапа и Кристофера Нкунку.