Эдуард Базров о сравнении Камару Усмана и Шавката Рахмонова: «Шавкат моложе, более разносторонний и более мотивированный»

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров поделился впечатлениями от боя Камару Усмана и Хамзата Чимаева, а также о возможном бое Чимаева с Шавкатом:

«Несмотря на то, что Усман – очень сильный борец, который отлично защищается от прохода в ноги, Хамзат его сумел перевести. Поэтому оценю борьбу Чимаева на отлично. Есть, конечно, ошибки, но они есть у всех. Я примерно представлял его уровень борьбы для себя, он это и показал. У него комбинированная борьба с грепплингом, он очень хорошо заправляет ноги, пользуется своей антропометрией. Сейчас все говорят о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев? Шавкат моложе, более разносторонний, более мотивированный, чем Усман. Думаю, что с Хамзатом у них бы получился интересный бой для зрителей»

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