Багов о бое с Резниковым: «Ради боя с Резниковым даже сборы проходить не буду»

Старший брат и тренер бойца Али Багова Умар отвечая на вопрос о подготовке к бою против Артема Резникова привел слова Али:

«Я предложил Али сделать МРТ колена, чтобы убрать эту проблему и начать подготовку к бою с Артемом. Но Али мне ответил: «Ради боя с Резниковым, я даже сборы проходить не буду». Не знаю, то ли он эту уверенность получил в Тайланде, то ли это просто недооценка»

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