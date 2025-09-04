Казахстан – Уэльс. Прогноз на матч от экспертов из Казахстана

Лето Лиги чемпионов прогремело на просторах Казахстана. Пока вся страна радовалась успехам алматинского «Кайрата», главный тренер сборной Али Алиев уже вовсю готовился к матчам квалификации на ЧМ. Чего ждать от игры наших парней? Компания 1XBET подготовила обзор и прогноз на предстоящую встречу.

Уэльс не побеждает в четырёх выездных матчах подряд, а поездки в Казахстан редко бывают лёгкими. Однако ранее визиты в РК не доставляли британцам особых проблем. Да, Уэльс не может похвастаться звёздным составом, но за их страну играют отважные представители АПЛ и Чемпионшипа.

У Казахстана ситуация выглядит не менее интригующе. Если Уэльс выставляет игроков английской Премьер-лиги, то в нашей сборной – футболисты Лиги чемпионов и квалификаций Еврокубков. Плюс – они уже сыграны, ведь сезон КПЛ близится к завершению. Но здесь и риск: у соперника свежие, отдохнувшие футболисты, готовые выложиться на максимум.

По мнению компании 1XBET, у сборной Казахстана хорошие шансы на успех . Команда Али Алиева уже заработала три очка в отборе. Правда, в первой очной встрече казахстанцы уступили 1:3, и единственный гол забил Асхат Тагыберген, завершивший карьеру в сборной.

Котировки спонсора спортивных эмоций 1XBET говорят сами за себя: гостевой статус не делает Уэльс аутсайдером. Фаворитом считается команда Крэйга Беллами – коэффициент на их победу 1.59. Победа Казахстана оценивается выше – 6.76.

Интересный вариант – сыграть на тотале. В прошлой встрече команды забили четыре мяча (3:1), уверенно пробив «верх» 3.5Б. В Астане же ожидается вязкая, осторожная игра – «низ» 2.5М за коэффициент 1.82 выглядит стабильным решением.

