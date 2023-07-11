Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев: «Резников правильно сделал, что подписал контракт с ACA»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новый контракт Артема Резникова с ACA.

«Правильно сделал, потому что именно в ACA начался расцвет Артема Резникова, и он дошел до финала Гран-при. Уверен, что организация предложила ему хорошие финансовые условия. Уверен, что все недоразумения, которые были между лигой и Артемом, уже позади.

Уверен, что в Америку особо Артем и не стремится, тем более сейчас у него поражение, которое нужно закрывать. Американцы не любят брать бойцов на поражении. В общем, все есть у лиги и у Артема, чтобы сотрудничать», – сказал Гаджиев.

Напомним, что в последнем бою Резников проиграл Эдуарду Вартаняну техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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