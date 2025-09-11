0

Лучшие матчи выходных по мнению экспертов

Матчи сборных своевременно уходят на паузу, и футбольный мир возвращается в клубное русло. Топовые чемпионаты порадуют важными дерби, но главная заруба этих выходных ожидается в КПЛ. Компания 1XBET предлагает пробежаться по ключевым событиям предстоящего уикенда.

Кайрат – Актобе, 14.09, 17:00

Безусловно, эту игру ждут все любители казахстанского футбола. Причин несколько: главное дерби КПЛ и сохраняющаяся интрига в борьбе за чемпионство. «Кайрат» в этом сезоне разрывается между выступлениями в Лиге чемпионов и конкуренцией с «Астаной» в КПЛ, а «Тобол» по-прежнему не сбавляет темп. Ранее алматинцы уже обыгрывали актюбинцев, но сейчас ситуация иная: команда устала от еврокубковой гонки, а впереди самый дальний перелёт в истории Лиги чемпионов (Алматы – Лиссабон). «Актобе», к сожалению, отказался переносить матч на день раньше, что может привести к нежелательным кадровым потерям у «Кайрата».

Прогноз от 1XBET: ничья. «Кайрат» должен расставить приоритеты и не рисковать ведущими игроками. В дерби традиционно много борьбы, и алматинцам важно сохранить силы. «Актобе» же всегда настраивается на эту встречу с особым азартом, чтобы порадовать своих болельщиков.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед, 14.09, 20:30

Навряд ли кто-то верит в успех «красных дьяволов» в этом матче. «МЮ» ужасно начал сезон: проигрывал не только в АПЛ, но и вылетел из Кубка лиги от команды четвёртого дивизиона. «Сити» играет дома при поддержке родных трибун, но и у команды Гвардиолы хватает проблем: сезон начался с череды травм. Единственный позитив – великолепная форма Эрлинга Холанда, проявившаяся в играх за сборную.

Прогноз от 1XBET: гол Холанда. Эрлинг наверняка забьёт, возможно даже не один. К несчастью для фанатов «МЮ», сейчас команда не конкурентоспособна в матчах против «МС».

Ювентус – Интер, 13.09, 21:00

Главное событие уикенда состоится в Италии: в субботний вечер сойдутся два претендента на титул Серии А. «Ювентус» постепенно возвращает былой статус, вновь борясь за чемпионство. «Интер» же переживает стадию перестройки после ухода главного тренера. В последнем туре миланцы сенсационно уступили «Удинезе», что пошатнуло уверенность болельщиков. Но «Дерби Италии» всегда особенное – пройти мимо такой игры невозможно.

Прогноз от 1XBET: победа «Ювентуса» и тотал меньше 2,5. Игра должна получиться равной, но перестройка «Интера», скорее всего, даст о себе знать уже сейчас. «Юве» заряжен на успех: команда выиграла две встречи в Серии А и постарается закрепить результат перед стартом в Лиге чемпионов.

Следить за лучшими матчами европейских чемпионатов, Казахстанской Премьер-Лиги, хоккеем, баскетболом и даже Формулой-1 можно на сайте и в приложении лицензированного букмекера 1XBET. Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций!

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Акция под матч «Ювентус» – «Интер»
9 сентября, 12:14
Акция от партнеров к UFC Fight Night
5 сентября, 08:16
Казахстан – Уэльс. Прогноз на матч от экспертов из Казахстана
4 сентября, 06:05
Казахстан – Уэльс. Прогноз на матч от партнеров
2 сентября, 14:15
Кого мы ждем в Алматы? Жеребьевка Лиги Чемпионов
28 августа, 15:14
«Кайрат» победил «Селтик» – празднуем вместе с фанатами!
28 августа, 14:14
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET на матч Кайрат – Селтик
22 августа, 15:59
Интуиция и спорт. Получить новую машину – легко!
22 августа, 10:19
Акция партнеров к UFC 314
22 августа, 10:10
Чего ждать от наших команд в Еврокубках?
14 августа, 07:48