Лучшие матчи выходных по мнению экспертов

Матчи сборных своевременно уходят на паузу, и футбольный мир возвращается в клубное русло. Топовые чемпионаты порадуют важными дерби, но главная заруба этих выходных ожидается в КПЛ. Компания 1XBET предлагает пробежаться по ключевым событиям предстоящего уикенда.

Кайрат – Актобе, 14.09, 17:00

Безусловно, эту игру ждут все любители казахстанского футбола. Причин несколько: главное дерби КПЛ и сохраняющаяся интрига в борьбе за чемпионство. «Кайрат» в этом сезоне разрывается между выступлениями в Лиге чемпионов и конкуренцией с «Астаной» в КПЛ, а «Тобол» по-прежнему не сбавляет темп. Ранее алматинцы уже обыгрывали актюбинцев, но сейчас ситуация иная: команда устала от еврокубковой гонки, а впереди самый дальний перелёт в истории Лиги чемпионов (Алматы – Лиссабон). «Актобе», к сожалению, отказался переносить матч на день раньше, что может привести к нежелательным кадровым потерям у «Кайрата».

Прогноз от 1XBET: ничья. «Кайрат» должен расставить приоритеты и не рисковать ведущими игроками. В дерби традиционно много борьбы, и алматинцам важно сохранить силы. «Актобе» же всегда настраивается на эту встречу с особым азартом, чтобы порадовать своих болельщиков.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед, 14.09, 20:30

Навряд ли кто-то верит в успех «красных дьяволов» в этом матче. «МЮ» ужасно начал сезон: проигрывал не только в АПЛ, но и вылетел из Кубка лиги от команды четвёртого дивизиона. «Сити» играет дома при поддержке родных трибун, но и у команды Гвардиолы хватает проблем: сезон начался с череды травм. Единственный позитив – великолепная форма Эрлинга Холанда, проявившаяся в играх за сборную.

Прогноз от 1XBET: гол Холанда. Эрлинг наверняка забьёт, возможно даже не один. К несчастью для фанатов «МЮ», сейчас команда не конкурентоспособна в матчах против «МС».

Ювентус – Интер, 13.09, 21:00

Главное событие уикенда состоится в Италии: в субботний вечер сойдутся два претендента на титул Серии А. «Ювентус» постепенно возвращает былой статус, вновь борясь за чемпионство. «Интер» же переживает стадию перестройки после ухода главного тренера. В последнем туре миланцы сенсационно уступили «Удинезе», что пошатнуло уверенность болельщиков. Но «Дерби Италии» всегда особенное – пройти мимо такой игры невозможно.

Прогноз от 1XBET: победа «Ювентуса» и тотал меньше 2,5. Игра должна получиться равной, но перестройка «Интера», скорее всего, даст о себе знать уже сейчас. «Юве» заряжен на успех: команда выиграла две встречи в Серии А и постарается закрепить результат перед стартом в Лиге чемпионов.

Следить за лучшими матчами европейских чемпионатов, Казахстанской Премьер-Лиги, хоккеем, баскетболом и даже Формулой-1 можно на сайте и в приложении лицензированного букмекера 1XBET. Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций!