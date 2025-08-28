Кого мы ждем в Алматы? Жеребьевка Лиги Чемпионов

Уже сегодня, 28-го августа, весь мир узнает соперников ФК «Кайрат» в общем этапе ЛЧ. Восемь команд – восемь матчей. Алматинцев ожидают четыре домашних и четыре гостевых встречи. Весь Казахстан с напряжением ждет именитые клубы в Алматы, чтобы воочию лицезреть тех, за кем привык наблюдать на экране.

С кем именно может сыграть «Кайрат»?

Все команды поделены на четыре корзины относительно своих рейтингов УЕФА. «Кайрат» попал в четвёртую корзину, так как имеет мало еврокубкового опыта и очков. В первом же составе участников находятся те «лакомые кусочки», которых ждут футбольные фанаты: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Боруссия», «Интер», ПСЖ, «Бавария», «Барселона» и «Реал» – участники из первой корзины. По многочисленным опросам, проводимым пабликами в Telegram и Instagram, заметна большая любовь казахстанцев к испанским грандам. На странице компании 1XBET также прошло голосование: большая часть людей ожидает в гости «Барсу» и «Реал», чуть меньше – «Ливерпуль» и «Челси». Никто не хочет видеть в гостях «Баварию».

Какие шансы на успех у команд?

По мнению компании 1XBET, фаворитом, как и всегда, является рекордсмен ЛЧ – «Реал Мадрид». Эксперты также считают, что именно в этом году «Барселона» может совершить рывок и побороться за трофей. Хорошие шансы на успех и у «Манчестер Сити», который знатно укрепился под новый сезон. «Кайрат» же, по мнению всех букмекеров, будет главным аутсайдером розыгрыша ЛЧ. Однако за какие-то матчи алматинцы точно зацепятся, ведь дальневосточный выезд для грандов может оказаться болезненным в связи с важными матчами в течение недели. К тому же сезон в КПЛ заканчивается в октябре, что развяжет руки «Кайрату» в конце года.

С кем в итоге сыграет «Кайрат»? Узнаем сегодня в 21:00. Жеребьёвка будет показана на канале QazSport в прямом эфире.

Спонсором трансляции Лиги Чемпионов в Казахстане является лицензированная букмекерская компания 1XBET. Смотри футбол благодаря спонсору спортивных эмоций.