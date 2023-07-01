Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума
29-летний американский боец UFC Хоакин Бакли (16-6) грубо высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове и своем соотечественнике Келвине Гастелуме.
Бакли, на счету которого шесть побед и четыре поражения в UFC, прокомментировал анонс поединка Рахмонов – Гастелум в Instagram: «Шавкат, Келвин, обе ваши мамы вырастили ш**х».
Ранее Бакли бросил вызов Рахмонову.
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