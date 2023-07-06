Чемпион Hardcore бросил вызов Резникову: «Как восстановишься, хочу понять, что сильнее, узбекское плавание либо казахстанская борьба»

Чемпион Hardcore Boxing Тимур Никулин изъявил желание провести бой с финалистом Гран-при ACA Артёмом Резниковым.

Резников же не остался в стороне и сообщил, что ему это интересно.

«Тёмыч, я смотрю ты начал газовать, но ты ещё не восстановился. Как восстановишься, я хочу понять, что сильнее, узбетское плавание, либо казахстанская борьба. И всё это как обычно обсудим на Hardcore Boxing», – сказал Никулин.

«Хорошее предложение, думаю лига ACA не будет против, чтобы я размялся с тобой. Казахстанский бокс и узбетское плавание, буду показывать тебе казахский бокс с борцовскими плюхами», – ответил Резников.

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