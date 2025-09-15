Новый официальный партнер серии теннисных турниров ATP Challenger Tour

Глобальная беттинговая компания 1xBet заключила эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с международными мужскими теннисными турнирами под эгидой ATP Challenger Tour. Контракт распространяется на 36 турниров в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, включая соревнования в Бразилии, Чили, Эквадоре, Перу, США, Италии и Франции.

По условиям договора, 1xBet сможет использовать логотип чемпионатов ATP Challenger Tour в своих маркетинговых кампаниях, а логотип бренда будет размещен на кортах в виде стикера. Благодаря этому сотрудничеству 1xBet получает статус Официального Беттингового Партнера каждого из теннисных турниров, что укрепляет позиции компании как мирового лидера в сфере спортивного спонсорства.

«Получение статуса официального партнера 36 теннисных турниров стало еще одной вехой в истории 1xBet. Это соглашение – стратегически важный шаг, который открывает новые возможности для продвижения нашего бренда», – заявил представитель 1xBet.

«Мы гордимся сотрудничеством с 1xBet, чья репутация и вклад в развитие спорта идеально соответствуют нашей миссии по организации теннисных соревнований высочайшего уровня», – сказал представитель ATP Challenger Tour.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, CAF, Billie Jean King Cup, и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

Об ATP Challenger Tour

ATP Challenger Tour основан в 1976 году и считается вторым уровнем турниров под эгидой ATP после ATP Tour. Игроки, успешно выступающие в ATP Challenger Tour, получают достаточное количество рейтинговых очков для участия в основной или квалификационной сетке турниров ATP Tour. Как правило, в Challenger Tour обычно участвуют начинающие теннисисты или бывшие игроки ATP Tour, стремящиеся вернуться в высший эшелон.