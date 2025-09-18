Букмекер и Пари Сен-Жермен продлили партнерство еще на 3 сезона

Глобальная беттинговая компания продлила сотрудничество с Пари Сен-Жермен, сохранив статус официального партнера клуба на следующие 3 сезона.

Партнерство между 1xBet и Пари Сен-Жермен уже доказало свою эффективность, и новое соглашение является естественным продолжением успешного сотрудничества. За годы совместной работы Пари Сен-Жермен еще больше упрочил свои позиции в мировом футболе. Сезон 2024/2025 вошел в историю Пари Сен-Жермен — клуб добился огромных успехов как на национальном, так и международном уровне. В то же время 1xBet расширил клиентскую базу и укрепил свое глобальное присутствие.

В течение следующих сезонов 1xBet сохранит статус Официального Беттингового Партнера, а его логотип будет размещен на LED-бордах и 3D-коврах, которые будут демонстрироваться во время международных матчей. Кроме этого, партнерство включает создание совместного контента для социальных сетей Пари Сен-Жермен и других цифровых платформ. Также 1xBet будет регулярно привлекать легендарных игроков французского клуба к своим мероприятиям, предлагая уникальные возможности для болельщиков и партнеров 1xBet.

« Мы рады продолжить наше партнерство с 1xBet, глобальным брендом, который разделяет наши стремления к инновациям и международному росту. Вместе мы уже достигли замечательных результатов, и продолжение сотрудничества поможет нам найти еще больше новых поклонников по всему миру, подарить незабываемые эмоции болельщикам и сделать Пари Сен-Жермен еще сильнее как на поле, так и за его пределами » , — заявил Ричард Хизлгрейв, директор по доходам Пари Сен-Жермен.

« Для 1XBet партнерство с Пари Сен-Жермен имеет стратегическое значение. Продление соглашения отражает стабильность и взаимное доверие. Мы гордимся тем, что стали частью великих достижений клуба в последние годы, и уверены, что впереди нас ждут еще более значительные успехи » , — поделился впечатлениями представитель 1xBet.

О Пари Сен-Жермен

Пари Сен-Жермен (ПСЖ) был основан в 1970 году и впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в 2025. Это самый успешный спортивный клуб Франции и лидер на европейской арене. С 2011 года ПСЖ принадлежит Qatar Sports Investments (QSI) и за это время превратился в многопрофильный спортивный клуб, добившийся успехов в мужском и женском футболе, гандболе, дзюдо и киберспорте. В 2022 году американская компания Arctos Partners инвестировала в клуб, чтобы поддержать его долгосрочную стратегию роста. У ПСЖ более 500 миллионов поклонников во всех уголках мира и свыше 230 миллионов подписчиков в социальных сетях — клуб стал культурной иконой, объединяя мир спорта, моды и развлечений. Сотрудничество с такими мировыми брендами, как Jordan, укрепило статус Пари Сен-Жермен как всемирно признанного бренда, определяющего стиль жизни. В 2024 году клуб открыл « Кампус Пари Сен-Жермен » — ультрасовременный комплекс, установивший новые стандарты в области развития и подготовки спортсменов. Пари Сен-Жермен — клуб нового поколения, который сочетает в себе спортивное совершенство, культурную значимость и важную социальную роль, тем самым формируя будущее спорта и общества.

Об 1xBet

1xBet — всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в сфере беттинга и азартных игр. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В список официальных партнеров 1xBet входят ФК Барселона, итальянская Серия А, ФИБА, Volleyball World, КАФ, Billie Jean King Cup и другие популярные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно номинировалась и становилась лауреатом престижных наград, а ее платформа ежемесячно привлекает более 3 миллионов игроков со всего мира.