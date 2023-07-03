Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Белал Мухаммад прокомментировал организацию поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом, который, как ожидается, состоится в сентябре.

«Гастелум умеет бороться, хотя почти не пользуется этим. Его тяжело финишировать, и я сомневаюсь, что у Рахмонова получится это сделать. Но у него есть все шансы на победу, потому что он очень хорош», – сказал Мухаммад в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Рахмонов победил американца Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде. Гастелум в апреле на UFC 287 единогласным решением одолел Криса Кертиса.

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