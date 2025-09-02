Казахстан – Уэльс. Прогноз на матч от партнеров

Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и вернуть бонусы в случае проигрыша команды.

Чтобы участвовать в акции «СТАВКА БЕЗ РИСКА» , необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на П1, Х, П2 по линии или live. Участвуют только ставки, сделанные на основное время матчей, которые размещены на странице акции.

Если участник сделает несколько ставок на одно акционное событие, то только первое из них будет считаться как «СТАВКА БЕЗ РИСКА» . То есть, если первая ставка проиграет, вы получите сумму возврата в виде промокода, равной сумме проигранной ставки, но не более 20 000 тенге . В случае если первая ставка на акционное событие выиграет, бонус не будет начислен.

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций!