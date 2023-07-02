Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Американский боец UFC Грант Доусон (20-1-1) остался доволен своей победой над Дамиром Исмагуловым (24-3):

«Я сам себе самый суровый критик, но нельзя расстраиваться из-за победы над таким парнем, как Дамир. Дело было не в выступлении. Если ты можешь преодолеть такого парня, как Дамир, это то, чем можно гордиться. Этот парень не занимает 12-е место в мире. Он намного лучше этого. Они просто поставили его на 12-е место по какой-то странной причине. Я очень, очень доволен результатами 30-27, 30-27, 30-26. Я доволен этим»

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