0

Казахстан рвется за золотом на Billie Jean King Cup

Женская теннисная команда Казахстана сыграет в заключительном этапе престижного международного турнира Billie Jean King Cup. Казахстанская сборная во главе с Еленой Рыбакиной сыграет, наверное, с самым сложным соперником из всех – США. Американки являются фаворитками турнира, ведь Джессика Пегула сейчас в прекрасной форме и может обыграть любую соперницу на корте. 

Чего ожидать от сборной Казахстана? 

Во-первых, для наших девушек этот поход станет первым в истории на финальной части турнира. То, что они попали в сетку лучших команд – большое достижение. Во-вторых, несмотря на статус турнира, назвать его очень важным трудно, ведь скоро пройдет Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, на который будут заявлены лучшие теннисистки планеты, причем в их списке и наша Елена Рыбакина, и соперница в лице Джессики Пегула. Какой настрой будет у девушек, к сожалению, мы не узнаем. Выиграть кубок будет приятно, но до конца сезона ещё множество турниров, влияющих на место в итоговом соревновании WTA, а получать ненужную травму ни у кого желания нет.

Состав нашей сборной представлен стандартной компанией:
-Елена Рыбакина

-Юлия Путинцева

-Анна Данилина

-Зарина Дияс

-Жибек Куламбаева

Аналитики компании 1XBET уже подсчитали шансы сборных на успех. США с вероятностью 67% на победу, а Казахстану выделили оставшиеся 33%. Много это или мало? Увидим на полях в Шеньчжене уже с 7 утра 18 сентября.. 

Стоит отметить, что беттинг партнером турниров Billie Jean King Cup является компания 1XBET. Следить за всеми матчами соревнования можно будет на сайте и приложении лицензированного букмекера 1XBET.

