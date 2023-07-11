Артем Резников: «Когда перестаешь материться, словарный запас увеличивается»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников рассказал, почему перестал употреблять в жизни неприличные слова. 

«С 2014 года я не матерюсь. У меня отец тоже не матерится тоже лет 5-6 уже. Когда ты не материшься, у тебя словарный запас увеличивается. Это ненужные слова, слова-паразиты», – рассказал Резников. 

Напомним, что в последнем бою Резников проиграл Эдуарду Вартаняну техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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