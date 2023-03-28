Султан Заурбек о бое за титул: «Постараюсь стать обязательным претендентом»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Султан Заурбек рассказал о своих титульных притязаниях:

«В этом году, скорее всего, титульного поединка не будет. Но на следующий год надежда есть. Потому что в двух организациях чемпионский пояс остается вакантным. Постараюсь стать обязательным претендентом»

На данный момент Султан является обладателем пояса WBO European

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий