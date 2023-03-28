Султан Заурбек о бое за титул: «Постараюсь стать обязательным претендентом»
Казахстанский боксер Султан Заурбек рассказал о своих титульных притязаниях:
«В этом году, скорее всего, титульного поединка не будет. Но на следующий год надежда есть. Потому что в двух организациях чемпионский пояс остается вакантным. Постараюсь стать обязательным претендентом»
На данный момент Султан является обладателем пояса WBO European
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