Султан Заурбек о бое за титул: «Постараюсь стать обязательным претендентом»

Казахстанский боксер Султан Заурбек рассказал о своих титульных притязаниях:

«В этом году, скорее всего, титульного поединка не будет. Но на следующий год надежда есть. Потому что в двух организациях чемпионский пояс остается вакантным. Постараюсь стать обязательным претендентом»

На данный момент Султан является обладателем пояса WBO European

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