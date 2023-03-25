Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы рассказал, что будет следить за поединком Давида Бенавидеса и Калеба Планта.

«Бенавидес и Плант - мои будущие соперники. Завтра я буду смотреть этот поединок. Удачи обоим!», - сказал Алимханулы.

Бой между Бенавидесом и Плантом за титул временного чемпиона WBC во втором среднем весе состоится 26 марта в Лас-Вегасе.

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