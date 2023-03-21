Алимханулы проведет защиту титула WBA против Стивена Батлера

Казахстанский чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) вторую защиту титула проведет 13 мая против Стивена «Bang Bang» Батлера (32-3-1, 26 КО) из Квебека, Канада. Батлер занимает шестое место в рейтинге WBO.

Бывший чемпион в первом среднем весе Лиам Смит является претендентом №1 по линии организации, но по контракту британец обязан немедленно провести матч-реванш с Крисом Юбенком-младшим, который забил его в 4-м раунде январского боя. Несмотря на то, что даты второго боя все еще нет, Лиам все равно не может драться с 29-летним Алимханулы от Top Rank.

№2 в рейтинге Хайме Мунгиа (41-0, 33 КО), также экс-чемпион, не был заинтересован в поединке с казахстанским левшой.

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