Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Бой Белал Мухаммад – Шавкат Рахмонов в разработке.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. Белал идет на серии из 8 побед в UFC.

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