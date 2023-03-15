Эскива Фалькао о бое с Алимханулы: «Я бы мог побить чемпиона WBO»
Первый номер рейтинга IBF бразилец Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) бросил вызов Жанибеку Алимханулы.
«Поскольку никто не хочет драться со мной в IBF, я могу победить чемпиона WBO», – написал бразилец в твиттер.
Напомним, Алимханулы является чемпионом мира по версии WBO.
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