Казахстанец Заурбек одержал 14 победу в профи
Обладатель пояса WBO European, казахстанский боксер Султан Заурбек в рамках вечера бокса в английском Болтоне нокаутировал аргентинца Факундо Арсе.
Поединок, рассчитанный на 8 раундов, завершился в пятом техническим нокаутом в исполнении казахстанца.
Таким образом, Султан Заурбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере.
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