Казахстанец Заурбек одержал 14 победу в профи

Обладатель пояса WBO European, казахстанский боксер Султан Заурбек в рамках вечера бокса в английском Болтоне нокаутировал аргентинца Факундо Арсе.

Поединок, рассчитанный на 8 раундов, завершился в пятом техническим нокаутом в исполнении казахстанца.

Таким образом, Султан Заурбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере.

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