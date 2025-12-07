Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
Даниил Орлов высказался о замене вратаря Артема Загидулина.
Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о замене вратаря Артема Загидулина по ходу матча с «Авангардом» (5:7).
Голкипер был заменен на отметке 09:43 после 3 пропущенных шайб.
– Что почувствовали, когда замена вратаря произошла?
— Да Артема Загидулина жалко уже. Его вины ни в одном голе нет, там выход «2 в 1», потом в дальний угол человек попал. Четыре броска – три гола, это не Артема игра точно.
Он один из лучших вратарей, которых я видел за карьеру, уже хочется помогать ему, а не убивать его психологически. Хочется на себя брать уже ответственность за эти смены вратарей, — сказал Орлов.
