Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»

Андриевский о домашней серии «Амура»: недобрали очков, хотелось большего.

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский заявил, что не знает, станет ли он полноценным главным тренером клуба.

– Промежуточный итог домашней серии?

– Я считаю, мы недобрали очков, хотелось бы большего. Мы играли с Минском – лучшая команда лиги сейчас, на мой взгляд, с «Локомотивом » – чемпионом, СКА. Содержанием игры в последних матчах мы довольны, но очков недобрали.

– Какие планы на паузу и вело ли уже руководство клуба разговор о назначении вас главным тренером?

– Ничего не знаю, это вопрос не ко мне. А у команды будет четыре выходных, будут тяжелые игры после перерыва, надо отдохнуть, а дальше будем заниматься всеми компонентами, особенно над реализацией моментов, – сказал Андриевский.

