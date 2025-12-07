Вячеслав Козлов о серии «Динамо» из 6 побед: «Сменили рубашки с голубых на белые, поэтому и выиграли. Надо отдохнуть и готовиться ко второму периоду чемпионата»

Вячеслав Козлов о серии «Динамо» из 6 побед: сменили рубашки с голубых на белые.

Главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов поделился мнением о шестиматчевой победной серии бело-голубых. Ранее команда обыграла «Трактор» в гостях – 8:4.

– В чем секрет шестиматчевой победной серии?

– Мы сменили рубашки с голубых на белые. Поэтому и выиграли шесть матчей.

– Была по ощущениям какая‑то легкость и в атаке, и в обороне. Что стояло за этой легкостью?

– Я бы не сказал, что легкость. Это третья выездная игра у нас. С перелетами, бессонные ночи… Ребята сегодня выложились, забили хорошие голы. Большинство сработало… В концовке чуть расслабились, дали сыграть молодому вратари – пропустили два ненужных гола.

– Пойдет ли пауза на пользу или может сбить победный ритм?

– Пауза всегда полезна. Ребята много играли. Сейчас надо отдохнуть и готовиться ко второму периоду чемпионата, – сказал Козлов.

Гусев набрал 2+4 в матче с «Трактором». Форвард «Динамо» стал 4-м игроком в истории КХЛ с 600+ очками в регулярках