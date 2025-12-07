«Динамо» победило «Трактор» в Челябинске – 8:4. Бело-голубые выиграли 6-й матч подряд

«Динамо» разгромило «Трактор» в матче FONBET КХЛ.

«Динамо» победило «Трактор » (8:4) в гостевом матче FONBET КХЛ.

Бело-голубые выиграли шестой матч подряд и вышли на четвертое место в Западной конференции, набрав 46 очков за 34 матча.

«Трактор» продлил серию поражений до четырех игр и остался на шестой позиции на Востоке, имея в активе 35 баллов после 36 матчей.

Следующий матч «Динамо » проведет дома со «Спартаком» 16 декабря, «Трактор» примет «Металлург» 19 декабря.