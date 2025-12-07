Умер Том Хикс – экс-владелец «Ливерпуля», «Далласа» из НХЛ и «Техаса» из MLB. Ему было 79

Умер экс-владелец «Далласа» Том Хикс.

Бывший владелец «Далласа » Том Хикс умер в возрасте 79 лет. Отмечается, что он тихо ушел из жизни в окружении семьи.

Хикс владел «Старс» с 1995 по 2011 год. Под его управлением клуб выиграл Кубок Стэнли в 1999-м.

Он также был совладельцем «Ливерпуля » с 2007 по 2010 год и управлял бейсбольным клубом «Техасские рейнджеры » (MLB) с 1998 по 2010 год.

