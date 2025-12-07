  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Умер Том Хикс – экс-владелец «Ливерпуля», «Далласа» из НХЛ и «Техаса» из MLB. Ему было 79
8

Умер Том Хикс – экс-владелец «Ливерпуля», «Далласа» из НХЛ и «Техаса» из MLB. Ему было 79

Умер экс-владелец «Далласа» Том Хикс.

Бывший владелец «Далласа» Том Хикс умер в возрасте 79 лет. Отмечается, что он тихо ушел из жизни в окружении семьи.

Хикс владел «Старс» с 1995 по 2011 год. Под его управлением клуб выиграл Кубок Стэнли в 1999-м.

Он также был совладельцем «Ливерпуля» с 2007 по 2010 год и управлял бейсбольным клубом «Техасские рейнджеры» (MLB) с 1998 по 2010 год.

У «Ливерпуля» 2 победы в 10 последних турах АПЛ. Команда Слота может опуститься на 10-е место

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoДаллас
Том Хикс
logoЛиверпуль
logoНХЛ
logoMLB
logoТехас
ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Флорида» обыграла «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Далласу» по буллитам, «Рейнджерс» проиграли «Вегасу», «Вашингтон» победил «Коламбус»
8 декабря, 03:42
Оуэн – Салаху: «Могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты был лидером и выиграл все. Но футбол – командная игра, нельзя публично говорить подобные вещи»
7 декабря, 11:45
Гретцки, Шакил О′Нил, Том Брэди и бейсболист Джадж помогут провести жеребьевку ЧМ-2026 по футболу
3 декабря, 20:36
Главные новости
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
38 минут назадВидео
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
55 минут назадLive
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
14 минут назад
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
26 минут назад
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25