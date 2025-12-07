Оуэн – Салаху: «Могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты был лидером и выиграл все. Но футбол – командная игра, нельзя публично говорить подобные вещи»

Оуэн – Салаху: футбол – командная игра, нельзя публично говорить подобные вещи.

Бывший форвард «Ливерпуля » Майкл Оуэн отреагировал на слова Мохамеда Салаха .

Салах ранее раскритиковал руководство «Ливерпуля» и тренера Арне Слота после того, как три матча подряд оставался на скамейке запасных. Египтянин заявил, что чувствует себя разочарованным, не понимает причин отстранения и считает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

«Мо, я могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты долгое время был лидером этой команды и выиграл все, что можно было выиграть. Но это командная игра, и ты просто не можешь публично говорить то, что сказал.

Через неделю ты едешь на Кубок африканских наций. Наверняка ты будешь держать язык за зубами, наслаждаться тем, что представляешь свою страну, и посмотришь, как сложится ситуация, когда вернешься?» – написал Оуэн в X.

