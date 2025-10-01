«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»
Тайсон Джост стал игроком «Нэшвилла».
«Предаторс» забрали нападающего с драфта отказов «Каролины».
27-летний Тайсон Джост провел 39 матчей в регулярном чемпионате-2024/25 за «Харрикейнс» и набрал 9 (4+5) очков.
Он также провел 14 игр в АХЛ, где отметился 9 (4+5) баллами.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Каролины»
