«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»

Тайсон Джост стал игроком «Нэшвилла».

«Предаторс» забрали нападающего с драфта отказов «Каролины».

27-летний Тайсон Джост провел 39 матчей в регулярном чемпионате-2024/25 за «Харрикейнс» и набрал 9 (4+5) очков.

Он также провел 14 игр в АХЛ, где отметился 9 (4+5) баллами.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.