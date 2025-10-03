  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле, люди в России доброжелательны»
0

Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле, люди в России доброжелательны»

Райли Саттер поделился впечатлениями от жизни в России.

– Что вам больше всего нравится в России? Легионеры всегда отмечают вкусную еду.

– Не могу не согласиться, еда в России просто потрясающая. Я любитель покушать и поэкспериментировать с кухнями разных стран. Не припомню, чтобы я пробовал здесь что-то невкусное.

Также я наслышан, что Санкт-Петербург славится огромным количеством достопримечательностей, так что мне не терпится более досконально изучить город.

– Уже появились любимые места в Санкт-Петербурге?

– У меня не так много свободного времени, так что я был только в ресторанах. Уверен, что в скором времени любимые места появятся.

– Что можете сказать о местном менталитете? Ваши ожидания о русских людях совпали с реальностью?

– Было действительно интересно увидеть, какие русские на самом деле, потому что в Северной Америке их выставляют не в самом лучшем свете. Многое из наших новостей совершенно не соответствует действительности.

Когда я говорил североамериканцам о том, что переезжаю в Россию, то они говорили мне быть осторожным. На самом деле, люди здесь невероятно доброжелательны. Они действительно превзошли мои ожидания. Мне очень нравится жить в России, и я счастлив провести здесь оставшийся сезон, – заявил канадский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Райли Саттер.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoРайли Саттер
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»
11 октября, 21:41
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
451 октября, 11:25
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
1 октября, 09:27
Главные новости
Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»
4 минуты назад
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
104сегодня, 13:00
Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»
5сегодня, 13:14
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 12:47
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
5сегодня, 12:24
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
сегодня, 12:14
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
13сегодня, 11:40
Фетисов о Валиевой: «Желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень. Если возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится»
4сегодня, 11:28
Харт подпишет контракт с «Вегасом», скорее всего. Вратарь также рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой» (The Athletic)
2сегодня, 11:15
Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
45сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
424 минуты назад
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
254 минуты назад
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
сегодня, 12:36
Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
1сегодня, 11:57
Зиновьев о Морозове в «Миротворце»: «В списке есть Валуев, много знаменитых людей. Это отражает их значимость. Они работают на благо нашей необъятной страны»
2сегодня, 11:48
Тертышный об обмене из «Торпедо»: «Слава богу, «Адмиралу» я понадобился. Теперь нужно каждый день доказывать, что достоин быть здесь, играть в основном составе»
1сегодня, 10:57
«Лада» и Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. У форварда 2+1 в 7 матчах сезона
сегодня, 10:24
Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»
6сегодня, 09:48
Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»
2сегодня, 08:54