Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле, люди в России доброжелательны»

Райли Саттер поделился впечатлениями от жизни в России.

– Что вам больше всего нравится в России? Легионеры всегда отмечают вкусную еду.

– Не могу не согласиться, еда в России просто потрясающая. Я любитель покушать и поэкспериментировать с кухнями разных стран. Не припомню, чтобы я пробовал здесь что-то невкусное.

Также я наслышан, что Санкт-Петербург славится огромным количеством достопримечательностей, так что мне не терпится более досконально изучить город.

– Уже появились любимые места в Санкт-Петербурге?

– У меня не так много свободного времени, так что я был только в ресторанах. Уверен, что в скором времени любимые места появятся.

– Что можете сказать о местном менталитете? Ваши ожидания о русских людях совпали с реальностью?

– Было действительно интересно увидеть, какие русские на самом деле, потому что в Северной Америке их выставляют не в самом лучшем свете. Многое из наших новостей совершенно не соответствует действительности.

Когда я говорил североамериканцам о том, что переезжаю в Россию, то они говорили мне быть осторожным. На самом деле, люди здесь невероятно доброжелательны. Они действительно превзошли мои ожидания. Мне очень нравится жить в России, и я счастлив провести здесь оставшийся сезон, – заявил канадский нападающий «Шанхай Дрэгонс » Райли Саттер.