Зукарелло выбыл минимум на 7 недель из-за травмы. У 38-летнего форварда «Миннесоты» 54 очка в 69 матчах прошлой регулярки

Матс Зукарелло пропустит 7-8 недель из-за повреждения нижней части тела.

38-летний норвежский форвард получил из-за травмы нижней части тела.

Зукарелло в прошлом сезоне набрал 54 (19+35) очка в 69 матчах регулярки НХЛ . В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 6 играх.

Всего за карьеру Зукарелло заработал 690 (217+473) баллов в 904 играх за «Миннесоту», «Даллас» и «Рейнджерс». В плей-офф на счету форварда 58 (19+39) очков в 102 матчах.

Зуккарелло дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе «Рейнджерс», придя в лигу как не задрафтованный игрок.