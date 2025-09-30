  • Спортс
Ротенберг об отстранении Голышева на 6 месяцев за допинг: «Юристы очень грамотно сработали. Спасибо всем, кто помог Анатолию – он отличный игрок»

Роман Ротенберг прокомментировал отстранение Анатолия Голышева за допинг.

Ранее стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться к играм 18 октября 2025 года.

– Анатолий Голышев получил только шесть месяцев по решению заседания РУСАДА. Уже 19 октября он сможет сыграть за «Автомобилист». Ваша реакция?

– Надо отдать должное юристам Голышева – они сработали очень грамотно. Спасибо всем, кто помог Анатолию. Значит, все было сделано правильно. Благодарю всех, кто помог Толе сократить дисквалификацию с возможных двух лет до полугода.

Это очень важно для всех нас, потому что Анатолий является отличным игроком, который умеет здорово забрасывать шайбы. Как говорится, у него есть чуйка на гол. И чтобы она оставалась, он должен играть в КХЛ.

Желаю удачи Голышеву, мы ждем его возвращения, – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
