  Кудерметов о Киеве в 90-е: «Были разговоры, что мы кормим Россию, весь СССР, мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе и что? Себя можете сами прокормить?»
5

Эдуард Кудерметов поделился воспоминаниями об игре за киевский «Сокол».

– У вас в карьере был опыт игры за киевский «Сокол» в годы распада СССР. Какие были настроения вокруг?

– Я тогда был юным еще парнем – всего жил пять лет в Киеве, уехал туда после восьмого класса. Многого в силу возраста еще не понимал, но по разговорам видел главное – им всегда кто-то что-то должен. Всегда разговоры были такого рода, что мы кормим Россию, мы кормим весь СССР. Мы такие, сякие.

Хорошо, вы остались сами по себе и что? Кого вы кормите? Себя можете сами прокормить? Неприятно даже говорить об этом всем.

У нас в Казани играли украинцы – во всех городах были, во всех командах. У них там ничего не платили, и они деньги заработали здесь, в России. Купили себе на эти деньги в Киеве, Харькове квартиры, машины. А потом говорят, что они очень жалеют, что играли в России. Что им стыдно. Хорошо, тогда верни все, что заработал, и дальше сиди себе, жалей. А то так заработать, а потом высказываться…

Жизнь-то себе наладили. Ладно какие-то политики высказываются… Ну вы-то, спортсмены, зачем вы туда лезете? – заявил экс-хоккеист «Ак Барса», «Металлурга», «Спартака» и ЦСКА Эдуард Кудерметов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
